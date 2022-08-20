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Вдові священника УПЦ потрібна допомога на операцію синові

20.08.2022 / 13:40
Вдові священника УПЦ потрібна допомога на операцію синові
Источник: Центр інформації УПЦ
Максиму 14 років, він навчається у спеціалізованій школі, бо з народження дуже погано чує, а ще має слабкий зір

Дружина настоятеля Миколаївського храму села Яблунівка Київської області Марія Сушанська, яка три роки тому стала вдовою з шістьма дітьми, потребує допомоги на операцію синові.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Синодальний відділ УПЦ із соціально-гуманітарних питань, один з дітей Марії має «букет» уроджених хвороб і зараз потребує операції, щоб зберегти слух.

Максиму 14 років, він навчається у спеціалізованій школі, бо з народження дуже погано чує, а ще має слабкий зір.

«Наприкінці минулого року хлопчику зробили операцію на одному вусі, щоби можна було встановити слуховий апарат. Друга операція мала бути в березні, але почалася війна», – розповіла Марія Сушанська.

Оперували Максима в Інституті отоларингології імені професора Коломійченка НАМН України, але невдало. Матінка звернулася до приватної клініки пластичної хірургії, де взялися допомогти хлопчику. Одну операцію Максиму вже зробили, виправивши помилки колишнього хірургічного втручання, другу планують провести наприкінці серпня – на початку вересня.

«Після операцій Максим користуватиметься слуховим апаратом системи Baha, який йому імплантують. На це ми не збираємо поки що кошти, тому що сподіваємося, що Інститут отоларингології піде назустріч і нам видадуть його безкоштовно», – пояснила Марія Сушанська.

Операція в приватній клініці коштує дуже дорого, але вдові священика зробили значну знижку і потрібно заплатити лише 900 євро. Однак і цих грошей багатодітна мама не має. Марія просить помолитися за Максима та допомогти коштами на його лікування.

Допомогти можна перерахувавши кошти на картку ПриватБанку: 4149 6293 4234 2367 (Сушанська Марія Іванівна).

Источник: Inpress.ua
УПЦ, допомога, дитина
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