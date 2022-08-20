В єпархіях УПЦ допомагають біженцям, українським військовим і всім нужденним

Храми, монастирі та волонтери у всіх єпархіях Української Православної Церкви надають допомогу ЗСУ, теробороні, медичним установам, біженцям та всім постраждалим внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на news.church.ua, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організовується всебічна допомога всім, хто постраждав внаслідок бойових дій на території України.

У столиці благочинний Дніпровського округу протоієрей Іоанн Свередюк передав до районної соціальної установи гуманітарний вантаж, до складу якого входили продуктові набори та засоби гігієни. Загальна маса благодійної допомоги – понад 500 кг.

БФ «Фавор» передав 150 кг яблук та 200 батонів до пункту гарячого харчування при Кирилівському монастирі Києва.

Також фонд закупив та передав для трапезної Воздвиженського храму селища Колки Волинської області, при якому годують та надають допомогу близько 90 родин вимушених переселенців олію та крупи.

У день Преображення Господнього священнослужителі Одеської єпархії з привітаннями та частуваннями відвідали військовослужбовців, які проходять військову службу на блокпостах Одещини.

Також клірики єпархії привітали зі святом працівників дев'яти одеських підстанцій Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що цілодобово стоять на варті здоров'я всіх мешканців Одеської області. Священнослужителі висловили медикам подяку за самовіддану роботу та передали фрукти, мед та ласощі.

У Сумській єпархії завдяки фінансовій підтримці друзів голови єпархіального центру реабілітації осіб, які постраждали від військових дій, протоієрея Олександра Петренка, групі волонтерів із Луцька та Львова вдалося придбати та доставити до Сумської області понад 5 тонн гуманітарного вантажу, до складу якого входили продукти харчування, одяг, медикаменти, тактичні аптечки, індивідуальні набори військових (чоловічі та жіночі).

Мешканці сіл, яким отець Олександр надає душпастирську опіку, а також військовослужбовці, які стоять на варті Сумщини від російської військової агресії, отримали предмети першої необхідності, ліки, продукти харчування тривалого зберігання.

Волонтери Олександрійської єпархії роздали нужденним людям гуманітарну допомогу, яка прибула від благодійників із Нідерландів.

Почаївська духовна семінарія надала гуманітарну допомогу переселенцям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, що знаходяться на території Почаївської територіальної громади.

Директор Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради Юрій Гичка висловив щиру подяку ректору Почаївської духовної семінарії архієпископу Шумському Іову, а також викладачам та вихованцям духовної школи за милосердя, любов та жертовність.

У Кременчуцькій єпархії куратор із сортування допомоги біженцям та воїнам протоієрей Костянтин Маслов спільно з волонтерами доставив до села Маріїнського району гуманітарну допомогу.

Також отець Костянтин повідомив, що в єпархії зібрали чергову допомогу для воїнів ЗСУ, які захищають Україну на передовій, та мешканців прифронтових сіл, які не мають електрики та інших необхідних умов для нормального життя.

Митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій передав ліки та медичне обладнання Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1. Благодійну гуманітарну допомогу до лікарні доправили насельник Покровського чоловічого монастиря Харкова ієромонах Макарій (Боненко) та єпархіальні волонтери.

Також студенти Харківської духовної семінарії передали медичне обладнання та ліки до Харківського військового шпиталю.

Митрополит Онуфрій передав медичне обладнання та медикаменти до Харківської дитячої поліклініки №23 та Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні. Гуманітарну допомогу до медичних закладів доправили клірик храму ікони Божої Матері «Відрада та Втіха» ієрей Миколай Полянчиков та волонтери Харківської єпархії.

Настоятель храму Озерянської ікони Божої Матері села Озеряни Харківського району привіз із-за кордону та передав Захисникам України благодійну гуманітарну допомогу.