Шеф-повар Эктор Хименес-Браво перепутал 178-й день войны с Днём борща и решил отправиться на передовую

«24 февраля, когда началась полномасштабная война на территории Украины, знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво находился с любимой на своей родине, в Колумбии. Телезвезда и шеф-повар по совместительству уверял, что оказался в гостях у своей мамы не потому, что убегал от войны, а потому что это был запланированный отпуск, который он не собирался откладывать даже из-за угрозы нападения рф на Украину», - пишут в медиа.

Как сообщают в СМИ, через несколько недель выяснилось, что шеф-повар вдруг прилетел в Польшу, вероятнее всего, чтобы быть ближе к Украине и выжидать подходящего момента для пересечения границы. Вскоре, когда мер Киева Виталий Кличко объявил, что «можно возвращаться в Киев», Эктор всё-таки приехал в столицу сам.