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На Хмельниччині настоятель та віруючі храму підтвердили свою вірність УПЦ

20.08.2022 / 20:25
На Хмельниччині настоятель та віруючі храму підтвердили свою вірність УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Священник УПЦ закликав до збереження релігійного миру у Колибаївці

На Хмельниччині у селі Колибаївка громада храму святого архістратига Михаїла підтвердила свою вірність Українській Православній Церкві.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, настоятель храму священник Тарасій Кавуля у свято Преображення Господнього записав відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Залишаємося в юрисдикції УПЦ під управлінням Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Всі люди у храмі хочуть засвідчити слова про те, що хочемо служити Богу істинному та перебувати у істинній православній церкві», – зазначив настоятель храму.

Священник УПЦ закликав до збереження релігійного миру у Колибаївці.

«Ми також закликаємо тих людей, які намагаються спровокувати релігійну ворожнечу у нашому селі, у нашій громаді, не чинити цього гріха. Закликаємо вас залишатися християнами не лише за назвою, а й за духом і своїм серцем. Ви можете організувати свою громаду та не розвалювати іншу. Наше головне завдання як християн – любов'ю перемагати зло, у смирі між собою, берегти мир, зміцнювати його і тим самим зміцнювати вітчизну, яка починається з наших сімей громад», – додав отець Тарасій.

Источник: Inpress.ua
хмельнитчина, УПЦ
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