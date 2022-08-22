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Насильство не може створити єдність - Предстоятель УПЦ на зустрічі з російськими військовополоненими

21.08.2022 / 15:55
Насильство не може створити єдність - Предстоятель УПЦ на зустрічі з російськими військовополоненими
Источник: Центр інформації УПЦ
Предстоятель УПЦ попросив полонених, щоб вони розповіли своїм рідним та близьким, що війна - це зло і її треба зупинити

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій у Києво-Печерській лаврі зустрівся з російськими військовополоненими.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Ютуб-канал Володимира Золкіна, Митрополит Онуфрій очолив в одному з храмів лаври молебень, після якого звернувся до полонених РФ.

«Я хочу побажати, щоб Господь дав усім розум, що війна - не той засіб, яким можна досягти розумної здорової єдності... Насильство не може створити єдність. Єдність створюється любов’ю. А любов - це Бог», - сказав до російських військовополонених Блаженніший.

Предстоятель УПЦ попросив полонених, щоб вони розповіли своїм рідним та близьким, що війна - це зло і її треба зупинити.

«Я хотів би, щоб ви повернулися додому, побачили своїх дружин, матерів, дітей, знайомих. І щоб ви їм сказали такі слова: «Ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися міста, села, щоб гинули наші та ваші люди. Ми не хочемо, щоб матері - ні в Україні, ні в Росії - зустрічали своїх мертвих синів та плакали над ними гіркими невтішними сльозами. І це слід зупинити. І це можна зупинити. Але не силою знарядь, не силою людської правди, а Божественною любов'ю. Потрібно знайти слово любові, яке могло б загородити вуста знарядь, що стріляють. Ми хочемо, щоб був мир. Якщо зло сталося, його треба зупиняти», - сказав митрополит Онуфрій.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрій
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