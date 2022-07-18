Предстоятель УПЦ звершив заупокійне богослужіння за загиблими у Бородянці

Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь Архістратига Михаїла у Бородянці на Київщині.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, перед початком богослужіння Предстоятель УПЦ звершив заупокійну літію на місцевому кладовищі за мирними мешканцями, які загинули у Бородянці.

За богослужінням архієреї, духовенство та віруючі помолилися за мир на українській землі, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в розпачі та втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним.

Митрополит Онуфрій побажав віруючим, щоб Господь зміцнив сили тих, хто вижив, і упокоїв душі загиблих жителів Бородянки.

Також у цей день благодійний фонд Предстоятеля УПЦ «Мир вам» доправив до Бородянки гуманітарну допомогу: будматеріали для відновлення будинків, продукти харчування та інші предмети першої необхідності.