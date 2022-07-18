Єпископ УПЦ пояснив, чому важливо завжди говорити правду

Бути чесним з Богом, із самим собою та всіма людьми - означає прагнути відповідати зразковим якостям не лише християнським, а й загальнолюдським.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«Чесність - одна з основоположних якостей християнина. Бути чесним - це не лише говорити правду, а й жити правдиво та мислити по правді. «Двоєдушна людина не стійка на всіх шляхах своїх» (Як. 1, 8), а тим більше, якщо вона думає одне, говорить інше, а чинить по-третьому», - сказав єпископ Віктор.

Владика зазначив, що чесна людина повинна знаходити в собі силу визнавати свої помилки та виправляти їх, але не може робити це лицемірно чи просто тому, що так потребує конкретна ситуація або обставини, що склалися. «Бути чесним - отже, бути цілісним. Сьогодні і вчора, і завтра. Отже говорити «так» чи «ні», не намагаючись «відповідати моменту», а завжди узгоджувати свої слова з правдою Божою», - додав він.

«Великий німецький історик Теодор Моммзен якось сказав, що «вся велич і доблесть людської природи обумовлюється, зрештою, все-таки не мудрістю, а чесністю». Отже, бути чесним з Богом, із самим собою та всіма людьми - означає прагнути відповідати зразковим якостям не лише християнським, а й загальнолюдським», продовжив архієрей.

Ієрарх УПЦ нагадав, що дуже важливо не забувати про чесність у наш час усім без винятку, хто публічно підносить свій голос, даючи оцінку тому, що відбувається в Церкві, в державі чи в усьому світі. «Бо у Святому Письмі сказано, що «дотримання правди і правосуддя більш угодно Господу, ніж жертва (Притчі 21, 3)», - підсумував єпископ Віктор.