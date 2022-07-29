Єпископ УПЦ взяв участь у заході з нагоди Дня Української Державності

Єпископ Віктор (Коцаба) взяв участь у заході з нагоди Дня Української Державності, що відбувся сьогодні у Софії Київській.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на news.church.ua, на заході були присутні представники Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, голова Державної служби з питань етнополітики і свободи совісті Олена Богдан, народні депутати та державні службовці.

«Досить символічно, що відзначення Української державності встановлено в той день, коли Церква вшановує нашого великого Хрестителя і Державотворця - святого рівноапостольного князя Володимира, світоглядний і цивілізаційний вибір якого назавжди проклав вектор християнського буття нашого народу. Саме святий князь Володимир є творцем і початківцем нових перспектив, нової епохи — золотої доби, надбання якої усі ми, його нащадки, прагнемо зберегти від ворожих нападів і розвинути для достойного майбутнього нашої держави України», - зазначив єпископ Віктор.

Як повідомлялося раніше, у Києво-Печерській лаврі та у всіх монастирях та храмах Української Православної Церкви у День Хрещення Русі відбулися Божественні літургії, на яких молилися сотні тисяч віруючих.