Україна – наступниця Київської Русі: Предстоятель УПЦ привітав вірян з Днем Державності

Хрещення змінило князя Володимира, який заснував велику державу – Київську Русь, наступницею якої є Україна.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій сказав у проповіді під час урочистостей у Києво-Печерській лаврі у День Хрещення Русі.

«Перед хрещенням людей святий Володимир молився: «Боже Великий, що створив небо і землю, подивися на нових людей Твоїх і дай їм пізнати Тебе, Істинного Бога. Укріпи в них віру правою, непошкодженою. Мені поможи, Господи, проти мого ворога, щоб я, надіючись на Тебе, переміг усі козні його»…Це було велике торжество і велике свято. Багато десятків тисяч людей прийшли до Христа. З людей нечестивих вони стали благочестивими, із тлінних стали світлими, із жорстоких стали добрими. Святий Володимир до Хрещення був досить жорсткою людиною, войовничим, розпусним, як це було заведено у язичництві, але коли охрестився, змінився - став ціломудренним, добрим, світлим і його почали називати «Красне Сонечко», від слова «красивий» - «Красиве Сонце», - підкреслив Митрополит Онуфрій.

Предстоятель привітав українців з Днем Української Державності.

«Ми, дорогі брати та сестри, святкуємо сьогодні й державне свято — День Державності, тому що князь Володимир заснував таку велику державу, яка називалась Київська Русь. Сьогодні наступниця Русі - це Україна», - зазначив Блаженніший.

Митрополит Онуфрій побажав віруючим, щоб святий князь Володимир благословив нашу землю, народ, та своїми молитвами зупинив кровопролиття.

«Віримо і сподіваємося, що з молитвами святому князю Володимиру припиняться вбивства і в нас запанує мир», - сказав Предстоятель.