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Предстоятель УПЦ пояснив, чому можна навчитися на прикладі святого князя Володимира

28.07.2022 / 17:20
Предстоятель УПЦ пояснив, чому можна навчитися на прикладі святого князя Володимира
Источник: Центр інформації УПЦ
Сьогодні багато говорять про те, що людству необхідно ставати кращим, але є єдиний шлях як цього досягнути


Всі чесноти вдосконалюються і людина повинна намагатися постійно ставати кращою.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на news.church.ua, про це Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

Блаженніший наголосив, що сьогодні багато говорять про те, що людству необхідно ставати кращим, але є єдиний шлях як цього досягнути.

«Ми молимося святому князю Володимиру, щоб він дав нам силу виправляти себе. У нас є таке бажання і багато це озвучують, – стати кращими, людство має стати кращим. Так, людство має стати кращим, але це робиться єдиним шляхом - коли намагатися стати кращим буде кожен із нас», - сказав він

Предстоятель зазначив, що виправляти потрібно не інших, а себе.

«Якщо будемо поганими, а інших виправлятимемо, то ми в цьому не досягнемо ніяких результатів, позитивних, добрих плодів від наших зусиль не буде. Кожен із нас повинен заглянути в себе і запитати: «чи є я дійсний син, нащадок святого князя Володимира не тільки по плоті, але і по духу, чи я маю ту доброту, любов до Бога, яку мав князь Володимир, чи я маю любов до ближнього, яку мав святий князь Володимир, чи я вмію прощати ближнім, як це робив князь Володимир?»», - пояснив він.

Архіпастир вважає, що навіть, якщо ми це маємо, не можна зупинятися. «Це похвально, але всі чесноти вдосконалюються і людина повинна намагатися постійно ставати кращою. Якщо вона є поганою, то повинна намагатися стати доброю, а якщо добра, то - ставати ще добрішою. Нехай молитвами святого князя Володимира Господь благословить всіх нас», - побажав Митрополит Онуфрій.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрій, князь Володимир
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