Сибіга: Останній масований обстріл України свідчить про небажання росії погоджуватись на пропозиції "перемирʼя"

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Сибіги, нинішній різдвяний терор – це "відповідь путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив удари рф по Україні в Різдво.

"путін обрав Різдво для завдання удару по безневинних мирних жителях України. Зеленський має рацію, це не по-людськи. Наші думки з українським народом. Ми будемо поруч із ним у цей день і щодня", - написав міністр у соцмережі Х.