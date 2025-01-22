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Bloomberg: НАТО може поділитися своїми надсекретними даними з ЄС

27.01.2025 / 10:12
Північноатлантичний альянс розпочинає процес обміну деякими своїми надсекретними даними, які визначають, яку зброю та обладнання мають виробляти країни НАТО, із оборонною промисловістю та Європейським Союзом.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

За словами поінформованих співрозмовників, Альянс шукає варіанти, щоб безпечним шляхом поділитися деякими даними, аби переконати оборонні компанії збільшити свої виробничі потужності.

Джерела зазначають, що такий крок вимагатиме консенсусу серед союзників-країн НАТО, і він може бути досягнутий вже протягом «наступних кількох місяців».

Співрозмовники додають, що згідно з окремою процедурою, Альянс також розпочинає процес обміну деякими секретними стандартами з Європейським Союзом, до якого також входять 24 із 32 країн НАТО.

Ця ініціатива з’явилася в той момент, коли члени НАТО прагнуть переозброїтися на тлі війни росії проти України.

Зазначається, що через конфіденційний характер інформації ці стандарти будуть передаватися поступово, у міру їх опрацювання з боку НАТО.

Загалом ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію Збройних сил країн-членів НАТО і досягнення оперативної сумісності між союзниками блоку. Вони можуть включати, наприклад, калібри зброї або загальну військову лексику.

Отримання цієї інформації може дозволити ЄС узгодити норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

Представник НАТО розповів, що Альянс нещодавно поділився своїми нетаємними стандартами, зокрема з ЄС.

Він додав, що НАТО також більш тісніше співпрацює з оборонною галуззю.

НАТО
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