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лукашенко: білоруська армія могла би бути кращим варіантом розміщення миротворців в Україні

27.01.2025 / 13:19
Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що білоруська армія могла би бути кращим варіантом розміщення миротворців на території України.

Про це пише УНН.

Як заявив лукашенко, лише білоруська армія могла би бути кращим варіантом розміщення миротворців на території України. За його словами, це не означає, що він відправить в Україну свою армію, але "заради того, щоб було так, як домовляться - це лише білоруська армія".

Він також додав, що він не "рветься в Україну і, швидше за все, своїх людей туди не збирається відправляти", але "тільки білоруси можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини".

лукашенко, миротворці
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