Президент Фінляндії: Не сумніваюся ні на секунду, що США залишаться членом НАТО

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Стубб сказав, що "не сумнівається ні на секунду", що США через чотири роки, після закінчення терміну повноважень Трампа, залишаться членом НАТО.

Він пояснив це тим, що у жодному іншому альянсі Сполучені Штати не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку і свої інтереси в Європі.

"Повірте, цей розрахунок спрацьовує для США, незалежно від того, наскільки високими є внески інших країн-членів НАТО. Тому я оптимістично налаштований, що через чотири роки наш альянс буде ще сильнішим – і, можливо, на той час Україна також стане членом нашої організації. Ніколи не знаєш напевно", – зазначив фінський президент.