Президент Фінляндії вважає правильним рішення тримати закритим кордон з росією

Про це Стубб сказав в ефірі Yle в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Стубб зауважив, що вважає правильним рішення про закриття російського кордону. На думку фінського президента, росія веде подвійну гру.

"Перше – це те, що росія, путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжально, цинічно та докорінно неправильно. Вже задіяно багато людей з Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії – приблизно 1300-1500 осіб. Другий бік питання – страх росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати з країни через Фінляндію", – сказав Стубб.

Він висловив сподівання, що уряду вдасться затвердити в парламенті новий закон про прикордонну процедуру. На питання про те, що закон суперечить міжнародним конвенціям та правам людини, фінський президент нагадав, що йдеться не про звичайних біженців.

"Мета закону полягає в тому, щоб його не довелося застосовувати. Ситуація (на кордоні) залишається доволі спокійною, тобто ми на правильному шляху", – зазначив Стубб.

"З погляду міжнародного права, я багато думав про те, чи стане це (ухвалення закону про прикордонну процедуру) поворотним моментом. Тут мова не про звичайних біженців і мігрантів, йдеться про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству треба йти в ногу з часом", – сказав Стубб.

Очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен, оголошуючи про продовження закриття сухопутного кордону, зазначила, що на території росії неподалік від кордонів з Фінляндією перебувають від сотень до тисяч мігрантів, яких можуть використати як інструмент тиску на Фінляндію.