Ізраїль виводить сухопутні підрозділи із сектора Гази

За інформацією від командирів ЦАХАЛ, цей крок необхідний для відновлення сил і підготовки до подальших операцій у війні Ізраїлю проти ХАМАС.

Тепер у секторі Гази залишається лише одна ізраїльська бригада, і її завданням є забезпечення коридору для виходу решти солдатів ЦАХАЛ.

Чи є це новим проміжним етапом на шляху до ймовірної операції в місті Рафах, розташованому на кордоні з Єгиптом, поки що в Ізраїлі не пояснюють.

Ізраїльський експерт з безпеки Омер Дострі заявив, що виведення військ ЦАХАЛ є суто тактичним кроком і не означає, що війна близька до завершення.

Спікер Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі заявив, що виведення військ, швидше за все, відбувається для того, щоб вони могли “відпочити та переоснаститися”, а не для того, щоб перейти до нової операції.