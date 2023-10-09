МО Ізраїлю пригрозило бойовикам ХАМАС

"Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. (ХАМАС - ІФ-У) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед", - заявив міністр оборони.

Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції у секторі Газа.

У свою чергу, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху закликав цивільних осіб Гази "вийти зараз" із міста, оскільки ЦАХАЛ використатиме всю свою міць, щоб знищити можливості ХАМАС.

Нетаньягу пообіцяв гарантувати, що (суботні терористичні події – ІФ-У) "більше ніколи не повторяться".

"Ми переможемо, але ціна буде високою. Те, що сталося сьогодні, ніколи раніше не бачили в Ізраїлі, і я гарантую, що це ніколи не повториться... ЦАХАЛ негайно використовує всю свою силу, щоб знищити можливості ХАМАС", - сказав він.