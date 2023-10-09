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МО Ізраїлю пригрозило бойовикам ХАМАС

08.10.2023 / 10:10
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пригрозив бойовикам ХАМАС та Сектору Газа через суботню масштабну атаку ізраїльської території.

"Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. (ХАМАС - ІФ-У) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед", - заявив міністр оборони.

Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції у секторі Газа.

У свою чергу, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху закликав цивільних осіб Гази "вийти зараз" із міста, оскільки ЦАХАЛ використатиме всю свою міць, щоб знищити можливості ХАМАС.

Нетаньягу пообіцяв гарантувати, що (суботні терористичні події – ІФ-У) "більше ніколи не повторяться".

"Ми переможемо, але ціна буде високою. Те, що сталося сьогодні, ніколи раніше не бачили в Ізраїлі, і я гарантую, що це ніколи не повториться... ЦАХАЛ негайно використовує всю свою силу, щоб знищити можливості ХАМАС", - сказав він.

Источник: Интерфакс-Украина
ХАМАС, ЦАХАЛ
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