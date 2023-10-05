росія запровадила особливий порядок в'їзду до країни громадян України з третіх країн, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

російський уряд запровадив тимчасовий порядок в'їзду в росію громадян України з території інших держав. З 16 жовтня українці віком від 14 років і старші зможуть в'їжджати у росію тільки через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та повітряний пункт пропуску в аеропорту "Шереметьєво".

Такі обмеження поширюються на всіх громадян України віком від 14 років, та тих, які прямують у супроводі законного представника, опікуна чи піклувальника з-поміж громадян іноземних держав.

При цьому новий тимчасовий порядок не стосується громадян України до 14 років, які прямують із третіх країн самостійно або в супроводі законних представників.

Як заявили в уряді рф, ці нововведення не стосуються українців, які перебувають на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також частини тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Таке рішення у росії пояснили тим, що воно "спрямоване на безпеку жителів рф в умовах, що склалися".