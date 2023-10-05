Войти | Зарегистрироваться
20:31

воскресенье,
08 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

росія запровадила особливий порядок в'їзду до країни громадян України з третіх країн, - ЗМІ

07.10.2023 / 16:20
росія затвердила особливий порядок в'їзду до країни громадян України з третіх країн. Тепер це дозволено лише через два пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

російський уряд запровадив тимчасовий порядок в'їзду в росію громадян України з території інших держав. З 16 жовтня українці віком від 14 років і старші зможуть в'їжджати у росію тільки через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та повітряний пункт пропуску в аеропорту "Шереметьєво".

Такі обмеження поширюються на всіх громадян України віком від 14 років, та тих, які прямують у супроводі законного представника, опікуна чи піклувальника з-поміж громадян іноземних держав.

При цьому новий тимчасовий порядок не стосується громадян України до 14 років, які прямують із третіх країн самостійно або в супроводі законних представників.

Як заявили в уряді рф, ці нововведення не стосуються українців, які перебувають на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також частини тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Таке рішення у росії пояснили тим, що воно "спрямоване на безпеку жителів рф в умовах, що склалися".

росія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 октября
7 октября
6 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.