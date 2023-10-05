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Республіканці хочуть почути від Байдена про стан переговорів з росією щодо шляхів припинення війни

07.10.2023 / 13:15
Голова комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і сенатор Джим Ріш, обидва республіканці, надіслали Джо Байдену листа з вимогою поінформувати Конгрес про його стратегію «підтримки перемоги України».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні комітету в закордонних справах Палати представників.

Маккол і Ріш також хочуть почути від президента США про стан офіційних і неофіційних переговорів з росією щодо шляхів припинення війни.

«Як рішучі прихильники України ми залишаємося глибоко занепокоєні тим, що й через півтора року від початку неспровокованої агресії росії ваша адміністрація не спромоглася сформулювати стратегію допомоги США Україні в досягнені перемоги над рф з одночасним визначенням пріоритетів і просуванням американських інтересів», – ідеться в листі.

Обіцянка підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно» не є стратегією, наголошують його автори.

Як випливає з документа, американські чиновники вдаються до неофіційної дипломатії з особами, близькими до президента рф путіна без участі українських посадовців.

«Про ці зустрічі не було повідомлено комітету в закордонних справах Палати представників та комітету Сенату США з міжнародних відносин. Це неприйнятно. Ми маємо бути поінформовані про стратегію вашої адміністрації задля успішного завершення війни та про всі ваші зусилля щодо взаємодії з росією», – вказують Маккол і Ріш.

За їхніми словами, «оскільки воюють українські, а не американські солдати, було б ганебно виключати Київ з дискусій про його власне майбутнє». Республіканці ставлять Байдену низку запитань з цього приводу, зокрема про те, хто з його адміністрації і якою мірою залучений до таких переговорів.

Байден, Маккол, Ріш
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