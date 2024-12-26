Посол США: Для підтримки діяльності та розширення українські підприємства отримали $74 млн від USAID

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Понад 1000 українських малих підприємств скористалися фінансуванням у розмірі $74 млн від USAID для підтримки діяльності та розширення», - написала Брінк.

Вона додала, що доступ до фінансування допомагає більшій кількості українських бізнесів виживати та зростати, попри спроби росії підірвати економіку України.