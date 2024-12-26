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Ляшко назвав велику проблему для України, яка ускладнилася бойовими діями

27.12.2024 / 09:10
Війна на території України загострила проблему антибіотикорезистентності, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Антибіотикорезистентність для України - велика проблема, що ускладнилася бойовими діями", - сказав він в ефірі каналу "Доктор Булавінова".

За словами Ляшка, загостренню цієї проблеми, зокрема, сприяють складнощі з дотриманням інфекційного контролю на прифронтових територіях і під час медичної евакуації.

"Часто людина до повного одужання відвідує кілька закладів охорони здоров'я, що потенційно може призводити до того, що є перехресне інфікування госпітальними штамами, які ще складніші за лікуванням, ніж звичайні штами, навіть якщо вони й резистентні", - сказав він.

Міністр нагадав, що в грудні уряд затвердив стратегію стримування зростання стійкості до протимікробних засобів до 2030 року. Водночас, зазначив він, найкраще працює внутрішній контроль у кожному закладі охорони здоров'я.

"Кожен у себе повинен виробити стратегію, як ми застосовуємо антибіотики в медзакладі", - сказав він.

Ляшко уточнив, що наразі дослідження антибіотикорезистентності можуть проводити 78 лабораторій.

Ляшко, МОЗ
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