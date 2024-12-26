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The Telegraph: У Європі покладають надії на те, що Трамп зможе укласти вигідну мирну угоду з путіним

27.12.2024 / 17:27
Європейські політики покладають надії на те, що новообраний президент США Дональд Трамп зможе укласти вигідну мирну угоду з російським лідером володимиром путіним.

Однак залишається питання, як розвиватимуться події, якщо москва відмовиться від запропонованого перемир'я. Цей можливий сценарій розглянув у своїй колонці оглядач британського видання The Telegraph Френсіс Дірнлі.

За його словами, Європа виявилася недостатньо підготовленою до провалу спроб домовитися з путіним, оскільки не створила єдиної узгодженої позиції та надмірно покладалася на підтримку з боку Вашингтона. Водночас Дірнлі зазначив, що, з моральної точки зору, Захід навіть не має вести переговори з авторитарною країною-агресором, а має прагнути її поразки.

"Відмова від цього свідчить про небезпечну мовчазну згоду, побудовану на хибних ідеях", - наголосив оглядач.

Дірнлі також зауважив, що навіть якщо переговори відбудуться, їхні результати можуть виявитися невтішними.

"росія може відмовитися від переговорів, залишивши Європу не готовою самостійно озброювати Україну, тоді як Трамп відмовить їй у підтримці. Або ж путін може вдавати добру волю, затягуючи переговори, поки триває війна, лише для того, щоб запропонувати жахливий компроміс: віддати території без жодних значущих гарантій безпеки, які Україна чи Європа могли б прийняти", - підкреслив він.

У найкращому сценарії, на думку оглядача, якщо росія серйозно відмовиться від переговорів, саме вона, а не Україна, буде сприйматися як головна перешкода на шляху до миру. Це може підштовхнути Вашингтон до посилення підтримки Києва, зміцнивши його позиції на фронті та, можливо, змусивши путіна до реальних переговорів.

"Але це найоптимістичніший сценарій - і навіть він передбачає довшу, криваву війну", - застеріг Дірнлі.

Оглядач також назвав невдачею для Європи її неспроможність продемонструвати готовність - як морально, так і військово - підтримати Україну не лише у боротьбі, а й у потенційній перемозі.

"Коли ви поступаєтесь у суперечках, ви врешті-решт поступаєтесь територією. Така ціна бездіяльності. І гинуть невинні люди", - підсумував він.

The Telegraph
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