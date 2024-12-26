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США: Поки у Грузії не проведуть чесні перевибори Зурабішвілі залишається єдиним законним президентом

29.12.2024 / 16:20
Наступного тижня до Конгресу США внесуть акт про визнання Саломе Зурабішвілі єдиним законним президентом Грузії. Мова йде про період, поки в країні не проведуть чесні перевибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву республіканця Джо Вілсона в соцмережі Х, який очолює підкомітет із закордонних справ Палати представників.

Він також зазначив, що акт передбачає заборону на визнання з боку США незаконного режиму в Грузії.

"Я представлю акт про невизнання грузинського кошмару, який заборонить США визнавати незаконний диктаторський режим у Грузії та визнає Саломе Зурабішвілі як єдину законну лідерку в Грузії доти, доки не будуть проведені вільні та справедливі вибори", - написав Вілсон.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія "Грузинська мрія". Голосування, що відбулося, було спірним, оскільки були зафіксовані масові фальсифікації. До того ж, опитування говорили про великі шанси для опозиційних сил.

На тлі цього, а також оголошення про призупинення переговорів щодо євроінтеграції, у країні почалися протести. Далі, у грудні, виборча колегія Грузії обрала президента - колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі.

США, Грузія, Зурабішвілі, Вілсон
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