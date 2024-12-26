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Представник НАТО: Гібридні атаки росії досягають масштабів, які були б неприйнятними ще п’ять років тому

30.12.2024 / 11:14
Для країн НАТО існує реальна загроза нетрадиційних атак з боку росії. Гібридні напади, наприклад, саботажі або підпали, можуть призвести до "значних" втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника НАТО Джеймса Аппатурая, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження та стримування гібридної війни, в інтерв'ю Sky News.

"Ми перебуваємо в ситуації, схожій на киплячу жабу", - сказав він і додав, що гібридні атаки росії досягають масштабів, які були б неприйнятними ще п’ять років тому.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну збільшилася кількість "кінетичних" дій з боку рф. Серед них перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії, закладення запалювальних пристроїв у вантажі літаків. За фіксовано до сотні подібних випадків, багато актів зірвали.

Аппатурай зазначає, що збільшення кількості гібридних нападів є відповіддю кремля на військову підтримку України західними партнерами.

"Ця частина правда. Тому їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. І це стає гіршим", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи може гібридна атака росії перейти межу і спровокувати НАТО застосувати свою колективну відповідь за статтею 5, Аппатурай відповів, що його непокоїть, що одна з атак "вийде за рамки і стане масштабною".

"Тож існує реальна перспектива, що одна з цих атак спричинить значну кількість жертв або дуже значні економічні збитки", - сказав Аппатурай.

НАТО
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