ООН: У 2024 році кількість переміщених осіб у всьому світі на п'ять мільйонів більше, ніж минулого року

Передає УНН із посиланням на UNO-Flüchtlingshilfe.

Агентство ООН з надання допомоги біженцям налічує понад 122 мільйони біженців по всьому світу. Причинами переміщення є насильство, конфлікти і наслідки зміни клімату, пояснила німецька організація-партнер Агентства ООН у справах біженців. Окремо підкреслюється, що нинішні цифри перевищують на п'ять мільйонів відповідні дані, зафіксовані торік.

"Цифри шокують, але за кожною цифрою стоїть людина з надією на безпеку і майбутнє. Наше спільне завдання - запропонувати цим людям захист і перспективи", - сказав Пітер Рухенстрот-Бауер, директор агентства ООН у справах біженців у Німеччині.

Зазначається, що Сирія залишається "найбільшою кризою переміщення у світі", оскільки 13,8 мільйона людей переміщено всередині країни та за її межами. Більшість сирійських біженців живе в сусідніх країнах Туреччини, Лівані, Йорданії та Іраку, а інші знайшли притулок у Європі та за її межами.

Військовий конфлікт у секторі Газа та Лівані призвів до насильницького переміщення понад 1,7 мільйона осіб.