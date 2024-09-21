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У Німеччині проживає близько 1,18 мільйона українських біженців, - ЗМІ

21.09.2024 / 13:15
Станом на кінець першого півріччя 2024 року в Німеччині проживало майже 3,48 млн біженців, з яких 1,18 млн – українці.

Як передає Укрінформ з посиланням на Neue Osnabrücker Zeitung, про це йдеться у відповіді німецького уряду на запит групи Die Linke в Бундестазі.

"Кількість біженців, які проживають у Німеччині, досягла нового максимуму. За даними Центрального реєстру іноземців, на кінець першого півріччя 2024 року тут проживало близько 3,48 мільйона біженців. Це приблизно на 60 тис. більше, ніж наприкінці 2023 року, і більше, ніж будь-коли з 1950-х років", - йдеться у повідомленні.

У реєстрі враховані всі люди, незалежно від їхнього дозволу на проживання, які зараз шукають захисту в Німеччині з гуманітарних міркувань.

"З 3,48 мільйона біженців близько 1,18 мільйона – це лише українські біженці. Порівняно з кінцем 2023 року їхня кількість зросла приблизно на 45 тис.", - зазначає видання.

Поруч з цим, вказується на те, що кількість іноземців, які підлягають депортації з Німеччини, продовжує зменшуватися. У середині 2024 року статистика зафіксувала 226 882 особи, зобов'язаних покинути країну, що на 15 760 осіб менше, ніж наприкінці 2023 року.

біженці, Німеччина
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