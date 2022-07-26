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У Києві УПЦ роздала продукти 350 біженцям

26.07.2022 / 11:55
У Києві УПЦ роздала продукти 350 біженцям
Источник: Центр інформації УПЦ
Для того, щоб отримати продуктовий набір, потрібно подати заявку співробітникам Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань

У столиці 350 біженців та нужденних отримали продуктові набори у Центрі гуманітарної та соціальної допомоги УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Телеграм-канал «Церква допомагає», акцію було проведено за підтримки канадської благодійної організації «Global Medic».

«Так багато людей ще не приходило до Гуманітарного центру, для нас це своєрідний рекорд», – розповіли у Центрі.

Також у цей день сім'ї з немовлятами отримали дитячі суміші та памперси. Всім охочим співробітники Центру передали одяг та засоби гігієни.

У Гуманітарному центрі розповіли, що для того, щоб отримати продуктовий набір, потрібно подати заявку співробітникам Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань.

Звертатись можна за телефонами: +38 (044) 255-12-63, +38 (050) 342-27-39. Також за адресою: Київ, вулиця Лаврська, 15, корпус 70-а, 12 кабінет.

Адреса Центру гуманітарної та соціальної допомоги УПЦ: Київ, Залізничне шосе, 3. Центр працює щовівторка, четверга та суботи з 10.00 до 16.00.

Як повідомлялося раніше, фонд Предстоятеля УПЦ «Мир Вам» передав херсонській громаді УПЦ гумопомогу на 100 тисяч гривень.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, біженці, Київ
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