На Полтавщині УПЦ відновила богослужіння у стародавньому Благовіщенському храмі

На Полтавщині Українська Православна Церква відновила богослужіння у старовинному Благовіщенському храмі в селі Федорівка.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Полтавської єпархії, богослужіння відбулося з благословення митрополита Полтавського та Миргородського Филипа.

Святковий водосвятний молебень із читанням акафіста Богородиці та молитвою за мир в Україні очолив благочинний Карлівського округу священник Богдан Довбака у співслужінні духовенства благочиння та парафіян із Карлівки, Ланни та Попівки.

Після спільної молитви отець Богдан розповів парафіянам про древній Благовіщенський храм та про значення молитви на святому місці.

«З відновленням молитви у цій древній святині Карлівщини хай відновиться й такий довгоочікуваний мир в нашій багатостраждальній Україні», – зазначив отець Богдан.

Відтепер щонеділі о 12 годині у Благовіщенському храмі будуть звершуватися богослужіння.

Церкву на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці у селі Федорівка Карлівського району Полтавської області було збудовано у 1828 році коштом графині Марії Разумовської та парафіян.

У 1902 році парафію храму складали 1 500 жителів Федорівки, довколишніх сіл та хуторів. Громада храму опікувалася місцевою школою, училищем, бібліотекою. Внутрішнє оздоблення Благовіщенської церкви відрізнялося багатством розпису, який не зберігся.

Після 30-х років ХХ століття, коли храм закрили, на металобрухт віддали накупольні хрести та металеву обшивку стін, втрачено ікони і начиння.