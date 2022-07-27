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У скиту Святогірської лаври через обстріл сталася пожежа

26.07.2022 / 14:20
У скиту Святогірської лаври через обстріл сталася пожежа
Источник: Центр інформації УПЦ
Під час пожару постраждав готельний корпус

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у скиті Успенської Святогірської Лаври в ім'я святителя Іоанна Шанхайського в Адамівці.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Іоаннівського скиту, постраждав готельний корпус.

«22 липня 2022 року близько 12:00 у нашому скиті внаслідок обстрілу почалася пожежа у готельному корпусі. Попадання було в дах, спалахнули кімнати на 3 поверсі. Дах та сам корпус дуже пошкоджені. Дякуємо Господу, що всі живі і ніхто не постраждав» – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, наразі в Іоаннівському скиті Святогірської лаври перебувають 45 осіб. Обитель перебуває у зоні бойових дій, її будівлі пошкоджені обстрілами. Незважаючи на труднощі, богослужіння звершуються постійно.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогірська лавра
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