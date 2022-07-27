Священник УПЦ розповів, як Церква дякує жертводавцям

У кожному храмі на Літургіях виголошується молитва про жертводавців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православна Церква» розповів голова Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

«У Православній Церкві з давніх-давен увага і молитва про жертводавців. Це ті люди, які піклуються і про сам храм і про парафіян, які потребують», - сказав отець Сергій.

Священник зазначив, що у кожному храмі на Літургіях вимовляється молитва за жертводавців, будівельників, благоукрасителів святих храмів, а також за тих, хто піклується про людей.

«Це давня традиція. При храмах завжди утворювалися громади людей, які готові допомагати іншим. Тобто люди, які мають певний статок, збиралися (зараз це, наприклад, благодійні фонди) і займалися тим, що надавали допомогу більш нужденним членам своєї громади, і всім тим, хто звертався за допомогою», - пояснив глава Синодального відділу.