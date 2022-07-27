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В УПЦ допомагають воїнам ЗСУ, нужденним, біженцям та лікарняним установам

26.07.2022 / 16:00
В УПЦ допомагають воїнам ЗСУ, нужденним, біженцям та лікарняним установам
Источник: Центр інформації УПЦ
За благословенням Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організується всебічна допомога всім, хто постраждав у результаті бойових дій на території

Храми, монастирі та волонтери у всіх єпархіях Української Православної Церкви надають допомогу ЗСУ, теробороні, медичним установам, біженцям та всім постраждалим у результаті воєнних дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, за благословенням Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організується всебічна допомога всім, хто постраждав у результаті бойових дій на території.

На Житомирщині парафіяни Іллінського храму села Бистрик Бердичівського благочиння перерахували 10 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Настоятель Миколаївського храму селища Пулини протоієрей Василій Волосянський передав чергову допомогу військовим, котрі на передовій захищають Україну від російської агресії.

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Озадівка протоієрей Ярослав Ігнатюк освятив автомобіль для Збройних Сил України. Священник УПЦ звернувся до воїнів із напутнім словом та благословив їх на захист Батьківщини.

У Кіровоградській єпархії парафіяни Успенського храму Кропивницького зібрали допомогу та передали її для військових ЗСУ.

У Покровському архієрейському соборі Запоріжжя переселенці з окупованих територій, багатодітні сім'ї та люди, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, отримали допомогу від благодійної організації Комітет медичної допомоги на Закарпатті.

У Харкові клірик храму на честь ікони Божої Матері «Отрада і Втіха» ієрей Миколай Поляничков роздав продуктові набори жителям села Губарівка та переселенцям з Харкова. Також настоятель храму Казанської ікони Божої Матері протоієрей Михаїл Богачов роздав харків'янам благодійну гуманітарну допомогу.

Крім того, клірики храму святого рівноапостольного князя Володимира у Харкові протоієрей Ростислав Сабельников та диякон Володимир Малиновський роздають продукти харчування мешканцям мікрорайону Салтівка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, гуманітарна допомога
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