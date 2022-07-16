УПЦ у регіонах допомагає нужденним, біженцям та військовим

Храми, монастирі та волонтери у всіх єпархіях Української Православної Церкви надають допомогу ЗСУ, теробороні, медичним установам, біженцям та всім постраждалим внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на news.church.ua, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організується всебічна допомога всім, хто постраждав внаслідок бойових дій на території України.

У Києві благочинний Дніпровського благочиння протоієрей Іоанн Свередюк передав до столичного волонтерського центру «Пенсіонер» гуманітарну допомогу, зібрану стараннями парафії на честь апостола та євангеліста Марка. Допомога включала м'ясні консерви, макаронні вироби, крупи та засоби особистої гігієни.

Кременчуцька єпархія щотижня збирає допомогу нужденним людям, які живуть у зоні бойових дій. Цього разу завдяки зусиллям та співпраці єпархії з благодійниками постраждалим людям вдалося передати 500 кілограм цукру та антисептики.

З благословення митрополита Полтавського та Миргородського Филипа волонтери Центру «Благо», який діє при відділі благодійності та соціального служіння Полтавської єпархії, провели благодійний ярмарок під назвою «Чужих дітей не буває» біля Горбанівського Богородичного монастиря.

На Вінниччині Браїлівський жіночий монастир вкотре надав гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям з усієї України, які знайшли притулок у селі Потоки. Цього разу для постраждалих було привезено ліжка, матраци, традиційні продуктові набори та 500 кілограм картоплі.

У Сумській єпархії голова єпархіального центру реабілітації постраждалих від військових дій на території України протоієрей Олександр Петренко передав гуманітарну допомогу військовослужбовцям, які захищають Сумщину від військового вторгнення російської армії.

Частина гуманітарного вантажу також направлена ​​для жителів сіл Сумського району, які постраждали від бомбових ударів російської авіації та ракет (Бітиця, Пушкарівка, Зелений Гай).

У Запорізькій єпархії для надання гуманітарної допомоги біженцям на парафіях єпархії створено спеціальні штаби з координації необхідних для цього зусиль. Одним із численних результатів таких зусиль стало придбання 1500 кілограмів картоплі для 150 сімей.