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На Рівненщині віруючі УПЦ вшанували чудотворний образ Богородиці «Охтирська»

16.07.2022 / 15:30
На Рівненщині віруючі УПЦ вшанували чудотворний образ Богородиці «Охтирська»
Источник: Центр інформації УПЦ
За літургією духовенство та віруючі молилися за мир в Україні, за безневинно вбитих людей у ​​Вінниці, за всіх, хто хворіє або знаходиться у нужді.

На Рівненщині у Свято-Воскресенському храмі Острога віруючі Української Православної Церкви вшанували чудотворний образ Пресвятої Богородиці «Охтирська».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на rivne.church.ua, богослужіння очолив єпископ Рівненський та Острозький Пимен у співслужінні духовенства єпархії.

Владика у своїй проповіді розповів про Пречисту Діву, її жертовність і любов до свого Сина.

«Саме ці якості православний народ передавав через образ Богородиці, висловлюючи свою неймовірну повагу. Ця ікона виявляє всю суть Пресвятої Діви, яка через все своє життя пронесла біль розп'яття свого Сина» – зазначив архієрей.

За літургією духовенство та віруючі молилися за мир в Україні, за безневинно вбитих людей у ​​Вінниці, за всіх, хто хворіє або знаходиться у нужді.

Закінчилося святкове богослужіння молебнем із хресним ходом навколо храму.

У єпархії зазначили, що саме цього дня 15 років тому віруючі УПЦ відстояли право на церкву у затяжному протистоянні з прихильниками Київського патріархату та звершили перше богослужіння у Свято-Воскресенському храмі пасхальний чином.

«Ікона потрапила до храму в 30 роках, у період голоду в Україні, її обміняли на хліб. Ікона була захована за часів радянської влади та знайшли її у 80 роках минулого століття. На звороті ікони є Синодальний друк, який свідчить про те, що це оригінал чи благословенна копія», - розповів настоятель храму протоієрей Віктор Земляний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Рівненська єпархія, ікона Богородиці
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