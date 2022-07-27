На Рівненщині порушили кримінальну справу проти прихильників ПЦУ за фактом захоплення храму УПЦ

Правоохоронні органи України порушили кримінальне провадження щодо представників ПЦУ, які розпалювали міжконфесійну ворожнечу та організували захоплення храму УПЦ Різдва Богородиці у селі Стадники на Рівненщині.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на rivne.church.ua, провадження відкрито за кількома епізодами: підробка документів та їх використання, розпалювання релігійної ворожнечі, спроби силового захоплення храму.

«Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів вдалося зупинити намагання прихильників ПЦУ забрати церкву у селі Стадники. Окрім того, рейдери підробили документи на храм, за що нестимуть кримінальну відповідальність», – прокоментувала юрист Рівненської єпархії УПЦ та правозахисниця Раїса Дмитренко.

Вона наголосила, що за вчинення протиправних дій кожен понесе відповідальність перед законом.

Як повідомлялося, ще у 2019 році прихильники ПЦУ перереєстрували храм Різдва Пресвятої Богородиці на свою структуру, використовуючи підроблені документи. З початку березня 2022 року рейдери ПЦУ намагалися захопити храм Різдва Богородиці, а 15 травня храм було опечатано після бійки, влаштованої розкольниками.

Наразі Різдво-Богородична церква у Стадниках опечатана, і громада УПЦ щонеділі звершує богослужіння біля храму. «Новостворена громада ПЦУ молитися ні на територію храму, ні на територію села не приходить», – зазначили на сайті Рівненської єпархії.