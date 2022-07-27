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На 152-й день войны Светлана Крюкова купила себе новый «Мерседес»-купе стоимостью 6 млн - СМИ

27.07.2022 / 09:57
На 152-й день войны Светлана Крюкова купила себе новый «Мерседес»-купе стоимостью 6 млн - СМИ
Главред «Страна.юа» Светлана Крюкова купила себе новый «Мерседес». Но не для армии и ВСУ, как это делают волонтёры, а для себя.

Об этом написал у себя в ФБ журналист Денис Петров и опубликовал видео. 

 

«Интересно наблюдать за тем, как Крюкова расценивает понятие «нулевая растаможка». Именно эта функция ранее была введена правительством с целью выкупа авто в Европе и перегона в Украину для нужд ВСУ. Но Света поняла это по-своему и купила себе новый «Мерс». Пока многие женщины-волонтёры защищают Украину с оружием в руках, отдают последнее, лишают себя куска хлеба, приближая победу, а их дети приносят в благотворительные фонды свои самые ценные копилки, да и вообще все люди за пару дней собирают миллионы на «Байрактары» и другую технику на фронт – Света тем временем покупает себе новую тачку», - пишет журналист.

Он возмущён тем, что ранее один из руководителей издания «Страна.юа», а с 24 февраля - главный редактор и по совместительству – администратор ТГ-канала «Джокер» – Светлана Крюкова превзошла себя: «Она разъезжает в платьице на высоких шпильках по дорогим киевским магазинам на своём новом «Мерседесе»-купе (Новый «Мерседес»-купе стоит сейчас 6 000 000 грн - 150 000 уе, в зависимости от комплектации. – Ред.) и даже, не стесняясь, машет ручкой. Вот так легко она машет всем украинским женщинам, которые ждут своих мужей с победой с войны и тем женщинам, которые сейчас работают волонтёрами на всех фронтах в тылу».  

В это время, как стало известно из комментариев в социальных сетях, практически весь редакционный состав ждёт выплат по зарплатам. 

«Задержки с финансами случились как раз аккурат к случаю лишения Геннадия Корбана украинского гражданства. Как оказалось, ни для кого уже не секрет, что Светлана и Геннадий состоят в любовных связях, и Геннадий являлся главным финансовым директором издания «Страна.юа», - пишет журналист. 

Он также сообщает, что от приближенных к Корбану источников стало известно – пока он не вернётся в Украину, «Страна.юа» денег не получит. 

«Вот такой занятный оксюморон. Но в чем виноваты журналисты издания, которые оказались без денег в войну? А там работали действительно профессионалы своего дела. Обращаюсь к коллегам: вы хотите узнать, где ваши деньги – спросите у Светы!», – заступился за коллег журналист. 

Отметим, что в комментариях под последними постами Светланы появились вопросы ее рабочих и дружеских отношений с Ильей Кивой, который сейчас обвиняется в коллаборационизме.

 

Как известно, в ВР журналисты «Страна.юа» регулярно брали у него комментарии, а сама Светлана Крюкова поддерживала деятельность бывшего народного-депутата-сепаратиста, посвящая ему картины.

 

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