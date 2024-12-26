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Зеленський: Перетворення енергоносіїв на зброю та шантаж позбавили росію привабливого для неї європейського ринку

02.01.2025 / 10:12
Президент Володимир Зеленський заявив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний шантаж позбавили росію найбільш привабливого для неї європейського ринку.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - зазначив Зеленський.

За його словами, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.

"Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із москвою замість прозорої енергетичної політики", - наголосив Зеленський.

Українська влада також сподівається й на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент США Дональд Трамп.

"Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними. Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від росії", - підкреслив Зеленський.

Зеленський
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