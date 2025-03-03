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Білий дім: Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів і все виправити

03.03.2025 / 09:10
У Білому домі вважають, що президент України Володимир Зеленський має "виправити ситуацію" після суперечки з американським президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джейсом Девідом Венсом.

Про це передає NBC News з посиланням на джерела в адміністрації Трампа у неділю.

Телеканал повідомляє, що адміністрація Трампа чекає від президента України "наступних кроків". При цьому в Білому домі стверджують, що суперечка не була запланованою і була "повною протилежністю очікуванням".

Також мовиться про те, що Трампа обурило наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини. А тепер чиновники Білого дому кажуть, що не знають, що саме Зеленський може зробити для того, щоб переконати Трампа відновити переговори, але це все ще можливо.

"М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити", - кажуть у Білому домі.

"Припинення війни в Україні було однією з головних передвиборчих обіцянок Трампа, і під час передвиборної гонки 2024 року він заявив, що зробить це протягом 24 годин після вступу на посаду. Події в п’ятницю ще більше віддалили президента від досягнення цієї мети, трохи більше ніж через два тижні після того, як Трамп заявив, що розмовляв з президентом росії володимиром путіним і переговори про припинення війни в Україні розпочнуться «негайно»", - зазначається у повідомленні телеканалу на сайті.

Трамп, Зеленський, Білий дім
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