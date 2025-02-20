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Зеленський передав Трампу документ із переліком усіх режимів припинення вогню, які росія порушила

25.02.2025 / 11:14
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мир неможливо досягти за один день. Він підкреслив важливість чітких гарантій безпеки.

Про це завив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Володимир Зеленський зазначив, що мир не можна встановити за один день або навіть за одну годину. Таку реальність український лідер описав під час пленарного засідання, наголосивши, що процес досягнення миру є довготривалим і складним.

Зеленський розповів, що коли генерал Кіт Келлог був в Україні, він передав йому та президенту США Дональду Трампу документ із переліком усіх режимів припинення вогню, які росія зламала, із зазначенням конкретних дат.

"Мир може бути наслідком зваженої дипломатії та чітких гарантій безпеки", - наголосив він.

Зеленський
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