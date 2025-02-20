Войти | Зарегистрироваться
14:43

вторник,
25 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Україна розробила ракету "Трембіта", здатну вражати цілі на відстані до 1000 км

24.02.2025 / 16:25
На виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 в Україні презентували вітчизняну крилату ракету "Трембіта", здатну вражати цілі на відстані до 1000 км.

Про це пише "Суспільне".

Ракета перебуває на стадії випробувань та розробляється у двох модифікаціях: бойова версія і менша "фальш-ціль", що має збивати з пантелику ворожу ППО.

Характеристики "Трембіти"

  • Базова модель ракети: Споряджена маса – 100 кг;
  • Маса бойової частини – 20-30 кг (термобарична або осколково-фугасна);
  • Дальність ураження – від 140 км (для базової моделі) до 1000 км (для старшої версії);
  • Швидкість – понад 400 км/год;
  • Висота польоту – від 30 до 2000 метрів;
  • Паливо – звичайний бензин А-92/А-95.

За словами розробника, відомого як Сергій, "Трембіта" – це максимально проста та бюджетна ракета. Конструкція базується на технологіях, яким понад 150 років, що робить її дешевою у виробництві.

Як працює "Трембіта"

Ракети запускатимуться залпами по 8 одиниць, а три таких залпи дадуть 24 ракети одночасно. Частина з них – бойові, а частина – хибні цілі, які відволікатимуть ППО ворога.

Завдяки цьому російські системи протиповітряної оборони змушені будуть витрачати ресурси на знищення несправжніх загроз, що відкриє шлях для реальних ударів.

Масове виробництво

Розробник заявляє, що виробництво диверсифікували серед сотень підрядників, що робить його незнищенним. Очікується, що Україна зможе випускати до 2000 ракет на місяць.

"Ми хочемо, щоб нас бачили і щоб нас збивали ворожими засобами ППО. Це вигідно для держави", – зазначив Сергій.

Крім того, ракета має високозахищену систему навігації та власне програмне забезпечення, яке поєднується з іншими системами наведення.

Розробники планують вдосконалювати "Трембіту", розширювати виробництво та випускати ракети тисячами.

Трембіта
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 февраля
24 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.