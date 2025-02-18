Верещук: Військовозобов’язаним українцям за кордоном почнуть видавати паспорти

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Туск: Європі варто терміново збільшити витрати на оборону
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Туреччина: Зараз ми всі працюємо над різними аспектами можливого припинення вогню в Україні
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Фіцо: ЄС не має права на рішення про розміщення військових сил на території іншої країни
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МЗС Польщі: Про присутність польських військ в Україні не може бути й мови
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Президент Фінляндії: У заявах стосовно підтримки України йдеться про три аспекти, які потребують абсолютної гарантії
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Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива в Україну, - дослідження
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Власюк: Зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову від російського газу
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Производство пластиковой тары: сырье, технологии
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ДПС: Надходження акцизного податку демонструють зростання на майже 40%
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.Последние новости рубрики
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
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