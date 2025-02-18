Верещук: Військовозобов’язаним українцям за кордоном почнуть видавати паспорти

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

"Місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні почали видавати", - написала вона.

Як роз'яснили у Державній міграційній службі, чоловіки віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном без предʼявлення будь-яких додаткових документів. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.

Вказується, що ДМС передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Що зміниться для чоловіків за кордоном:

Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.

Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", що спростить реалізацію їхніх прав.