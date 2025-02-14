Войти | Зарегистрироваться
06:09

суббота,
15 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Гегсет: "Неможливість" повернення до українських кордонів станом на 2014 рік, не є поступкою путіну

14.02.2025 / 11:14
США припускають, що в рамках мирної угоди між Україною та рф буде проведено демаркацію. Вона "не влаштує жодну зі сторін".

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

За його словами, "реалізм" - це важлива частина розмови в контексті завершення війни між Україною та росією.

Гегсет вважає, що вказівка на "реалізм", як, наприклад "неможливість" повернення до українських кордонів станом на 2014 рік, не є поступкою російському диктатору володимиру путіну.

"Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, принесених спочатку українцями, а потім союзниками, і потім усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде свого роду демаркацією, яку не хоче жодна зі сторін", - додав він.

Гегсет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.