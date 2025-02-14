Гегсет: "Неможливість" повернення до українських кордонів станом на 2014 рік, не є поступкою путіну

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

За його словами, "реалізм" - це важлива частина розмови в контексті завершення війни між Україною та росією.

Гегсет вважає, що вказівка на "реалізм", як, наприклад "неможливість" повернення до українських кордонів станом на 2014 рік, не є поступкою російському диктатору володимиру путіну.

"Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, принесених спочатку українцями, а потім союзниками, і потім усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде свого роду демаркацією, яку не хоче жодна зі сторін", - додав він.