Войти | Зарегистрироваться
04:06

понедельник,
31 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції

30.03.2025 / 10:10
Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що безупинні атаки окупантів ударними дронами по людях та цивільній інфраструктурі повинні отримати сильну реакцію партнерів.

"За минулу ніч було загалом 172 ударні дрони, більше ніж сотня – це "шахеди". Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників. Ще – ракетні загрози, балістика", - сказав Зеленський.

"Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна – передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює", - заявив президент.

"Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з росії. Це багато говорить. Уже могло би бути припинення вогню, якби на росію був справжній тиск. Я хочу подякувати тим із партнерів, хто це розуміє і хто просуває необхідні рішення. Зокрема, це нові санкційні рішення", - підсумував Зеленський.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 марта
29 марта
28 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.