"За минулу ніч було загалом 172 ударні дрони, більше ніж сотня – це "шахеди". Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників. Ще – ракетні загрози, балістика", - сказав Зеленський.

"Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна – передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює", - заявив президент.

"Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з росії. Це багато говорить. Уже могло би бути припинення вогню, якби на росію був справжній тиск. Я хочу подякувати тим із партнерів, хто це розуміє і хто просуває необхідні рішення. Зокрема, це нові санкційні рішення", - підсумував Зеленський.