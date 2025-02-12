Войти | Зарегистрироваться
20:04

четверг,
13 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Власюк: Зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову від російського газу

13.02.2025 / 09:10
Питання відмови від російського зрідженого природного газу (ЗПГ) досить гостро дискутувалось на різних політичних рівнях, проте здається, що зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову від його імпорту, вважає уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Загалом це питання досить гостро дискутувалось на різних політичних рівнях. Гадаю, зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову. Чи це буде зроблено через санкційну заборону, чи як окреме рішення з енергетичної безпеки, але, думаю, зрештою Євросоюз зможе вирішити це питання", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Уповноважений нагадав, що Євросоюз у 14-му санкційному пакеті вже розглядав можливість заборонити імпорт російського ЗПГ, утім так і не ухвалив відповідне рішення, натомість ввів обмеження на його перевалку в європейських портах.

"Минулого року країни ЄС дійсно імпортували рекордний показник зрідженого природного газу, заплативши за це росії понад $7 млрд. Це не вкладається в здоровий глузд - маючи ембарго на нафту морськими шляхами, добровільні відмови чи заборону на імпорт газу по трубах, нарощувати на тлі цієї кон’юнктури закупівлю ЗПГ", - зазначив Власюк.

За його словами, інші країни можуть стати альтернативою рф, як постачальнику ЗПГ, зокрема - Сполучені Штати Америки.

газ, Власюк, Євросоюз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 февраля
12 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.