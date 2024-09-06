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Сімсон: ЄС зацікавлений у збереженні української газотранспортної інфраструктури

12.09.2024 / 16:25
Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, а держави-члени ЄС або їхні компанії, які все ще отримують газ із росії, фактично, отримали два додаткові роки", - наголосила Сімсон.

Вона підкреслила, що газотранспортна інфраструктура України також є частиною інфраструктури ЄС, оскільки частина європейського газу зберігається в сховищах України.

Сімсон зауважила, що Україна також є виробником газу, тому ЄС зацікавлений у збереженні української газотранспортної інфраструктури.

"Але моє послання гранично ясне: немає необхідності шукати якісь нові способи продовження торгівлі з «газпромом». Альтернативні поставки доступні, і ми взаємодіємо з державами-членами, які постраждали, щоб показати їм, що альтернативні маршрути дозволять доставити необхідні обсяги", - констатувала єврокомісарка.

За словами Сімсон, її "головна місія - заохочувати компанії, які все ще отримують російський трубопровідний газ через, обирати більш передбачувані альтернативи".

Сімсон зазначила, що на даний момент імпорт Євросоюзом російського газу "все ще вражаючий", хоча й упав з 45% у 2021 році  до 18%  у червні 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився.

Крім того, в ЄС скоротили попит на газ у період із серпня 2022 року по травень 2024 року на 138 мільярдів кубометрів.

"ЄС досяг свого 90% зимового цільового показника зберігання газу 19 серпня 2024 року, значно випередивши крайній термін 1 листопада, а ціни на енергоносії є більш стабільними і залишаються значно нижчими за пікові рівні енергетичної кризи 2022 року", - підсумувала Сімсон.

Зауважимо, серед країн Європейського Союзу російський газ купують Угорщина, Словаччина та Австрія.

газ, Євросоюз, Сімсон
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