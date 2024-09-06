Washington Post: Гарріс хоче провести другий раунд дебатів з Трампом

Вона хоче провести другий раунд, повідомляє The Washington Post. Очікується, що другі дебати відбудуться у жовтні.

"Після дебатів команда демократки оголосила про бажання провести другий ранд дебатів з республіканцем до виборів у листопаді. За словами поінформованих осіб, рішення про запит на повторні дебати було прийнято до того, як обидва кандидати зустрілися у вівторок", - сказано в повідомленні.

Раніше Трамп закликав провести три раунди дебатів. Перші відбулися наприкінці червня (тоді демократів представляв чинний президент США Джо Байден), а другий раунд відбувся у вівторок, 10 вересня.

"Це те, що американці побачили сьогодні ввечері, і те, що вони повинні побачити на других дебатах у жовтні. Віцепрезидентка Гарріс готова до повторних дебатів", - заявила голова кампанії демократки Джен О'Меллі Діллон.

Наразі неясно, чи погодиться Трамп на другий раунд із Гарріс.

"Ми подивимося на це, але вони хочуть повторних дебатів, тому що вони програли", - сказав він журналістам після дебатів.

Телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії.