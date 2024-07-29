Трамп заявив, що відмовляється від дебатів із Гарріс на каналі ABC

Про це повідомляє The Associated Press (AP).

Зокрема Трамп заявив, що з'явиться на Fox News 4 вересня в Пенсильванії за правилами, які він назвав "схожими" на його дебати з Байденом, але з повною аудиторією замість майже порожньої студії. Трамп сказав, що якщо Гарріс не погодиться на нову телевізійну мережу і дату, він проведе "велику міську залу" з Fox News.

Майкл Тайлер, прессекретар Гарріс, заявив, що Трамп "переляканий і намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо в Fox News, щоб його виручили".

У штабі Гарріс заявляють, що вона, найімовірніше, виступить на ABC 10 вересня і без Трампа, оскільки прихильна "скористатися можливістю виступити перед національною аудиторією в прайм-тайм".