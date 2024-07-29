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Трамп заявив, що відмовляється від дебатів із Гарріс на каналі ABC

04.08.2024 / 10:10
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що відмовляється від запланованих на вересень дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс на каналі ABC і хоче, щоб вони зустрілися на каналі Fox News, що робить малоймовірним, що кандидати зустрінуться один з одним на сцені перед листопадовими виборами.

Про це повідомляє The Associated Press (AP).

Зокрема Трамп заявив, що з'явиться на Fox News 4 вересня в Пенсильванії за правилами, які він назвав "схожими" на його дебати з Байденом, але з повною аудиторією замість майже порожньої студії. Трамп сказав, що якщо Гарріс не погодиться на нову телевізійну мережу і дату, він проведе "велику міську залу" з Fox News.

Майкл Тайлер, прессекретар Гарріс, заявив, що Трамп "переляканий і намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо в Fox News, щоб його виручили".

У штабі Гарріс заявляють, що вона, найімовірніше, виступить на ABC 10 вересня і без Трампа, оскільки прихильна "скористатися можливістю виступити перед національною аудиторією в прайм-тайм".

Трамп, Гарріс
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