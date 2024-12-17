Сирський: Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Gazeta.ua.

Сирський розповів, що російські терористи й надалі обстрілюють прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях. Зокрема, ворог також здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області, активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога", - зазначив головком.