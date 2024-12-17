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IT-компанії створили Добровільний кодекс поведінки з етичного використання штучного інтелекту

18.12.2024 / 16:25
14 українських IT-компаній підписали Добровільний кодекс поведінки з етичного використання штучного інтелекту та засвідчили, що розроблятимуть інноваційні продукти, дотримуючись прав людини.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві наголошують, що штучний інтелект повинен бути не лише корисним, а й безпечним для людини. Завдяки підписаному Кодексу українці будуть безпечно користуватися сервісами зі штучним інтелектом, а компанії посилять свої позиції на ринку і простіше залучатимуть інвестиції на розвиток власних продуктів.

Отже, компанії домовились:

  • попереджати користувачів про використання ШІ в сервісах і алгоритми його дій;
  • навчати ШІ-системи на різнотипних даних, щоб уникнути упереджень та дискримінації;
  • маркувати контент, згенерований за допомогою ШІ;
  • створювати механізми для отримання відгуків на систему від користувачів.

Компанії, які підписали Кодекс:

Grammarly - компанія-засновник асистента на основі ШІ, який допомагає покращувати комунікацію англійською мовою та продуктивність;

MacPaw - IT-компанія, яка розробляє і розповсюджує інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS, що спрощує життя користувачів Mac;

EVE.calls - компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту;

ЛУН - продуктова IT-компанія, що розробляє PropTech-платформи для пошуку оренди й купівлі житла;

WINSTARS.AI - ключовий R&D-центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів;

Uklon - український сервіс виклику авто, що активно впроваджує технології штучного інтелекту для покращення якості обслуговування;

GAMETREE - розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри;

YOUSCAN - розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту;

Valtech - міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням ШІ;

DroneUA - група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку;

Preply - міжнародна освітня онлайн-платформа, яка дає змогу учням знаходити репетиторів для дистанційного навчання, зокрема для вивчення іноземних мов;

BLUE BIRD - український інноваційний серійний виробник military-радіоелектроніки та технічних засобів;

LETSDATA - стартап, що за допомогою ШІ виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі;

SoftServe - одна з найбільших українських IT-компаній, що займається розробкою програмного забезпечення та консалтингом у сфері цифрових технологій.

Ознайомитись з Добровільним кодексом поведінки можна за посиланням.

Для того, щоб долучитись до ініціативи та підписати Кодекс, необхідно написати на пошту Ольги Петрів, юристки ЦЕДЕМ — [email protected].

Мінцифри
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