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Google запустив в Україні онлайн-гру, яка допоможе дітям протистояти кіберзагрозам

18.04.2023 / 12:15
Google запустив в Україні онлайн-гру "Interland: Безпека дітей в інтернеті". З її допомогою діти можуть навчитися протистояти кіберзагрозам.

Про це повідомляє Мінцифри.

Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок та захиститись від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.

Interland містить чотири вебгри:

У "Королівстві доброти" діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.

У "Річці реальності" маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.

На "Уважній горі" дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.

У "Вежі зі скарбами" вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження.

 

Google, Мінцифри, гра
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