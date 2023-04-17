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Чубаров: Плани окупантів, які хотіли примусово вигнати якомога більше кримських татар, зірвано

18.04.2023 / 10:12
Плани російських окупантів, які хотіли мобілізувати якомога більше кримських татар до своєї армії, зірвані.

Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю радіо NV, передає Укрінформ.

«Спільними зусиллями ми зірвали плани російських окупантів, які хотіли примусово вигнати якомога більше кримських татар – чоловіків військовозобов'язаного віку – до окупаційної армії. Як тільки країна-агресор оголосила так звану часткову мобілізацію, вони одразу кинули основні сили на кримських татар. Тисячі людей одразу отримали повістки. Ми закликали за будь-яких обставин уникати російської окупаційної армії. Меджліс ухвалив спеціальне звернення, Президент України у своїх промовах декілька разів звертався до мешканців Криму, аби вони уникали цієї мобілізації. І дійсно, тисячі чоловіків військовозобов'язаного віку залишили Крим, значна частина - зі своїми сім'ями», - сказав Чубаров.

Він зауважив, що йдеться про п'ять-шість тисяч кримських татар, які залишили тимчасово окупований півострів через незаконну мобілізацію, що проводять там росіяни.

«Вони мають дуже вразливі документи… Всі зберігали українські паспорти, але десь вони прострочені, або є внутрішній паспорт України та немає закордонного. Ці люди змогли виїхати в країни, які допускали з такими паспортами. І це виявився Казахстан. Тепер значна кількість із них там уже оформила чи продовжує оформлювати українські документи через дипломатичне представництво України», - зауважив голова Меджлісу.

Чубаров, Крим
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